Нью-Дели, , 14:51 — REGNUM По итогам января 2021 года в Индии было продано 303 тыс. новых авто, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает агентство Economic Times.

Отмечается, что положительная динамика продаж автомобилей на авторынке Индии наблюдается шестой месяц подряд.

Продажи Maruti Suzuki на индийском рынке в январе снизились на 0,6%, до 139 002 единиц. А вот реализация компании Hyundai, наоборот, выросла на 24%, до 52 005 единиц.

В прошлом месяце Tata Motors почти удвоила продажи, реализовав 26 978 автомобилей. Объемы продаж Honda Cars India также увеличились на 114%, до 11 319 единиц.

Ранее стало известно, что в Индии началось производство Suzuki Jimny.

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