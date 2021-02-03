Ташкент, , 14:46 — REGNUM Сумма потребительской корзины в Узбекистане в декабре 2020 года составил 2,157 млн сумов ($203). Об этом сообщили 3 февраля в федерации обществ защиты прав потребителей республики.

В состав корзины вошли хлебные продукты, крупы и бобовые, мясопродукты, овощи, бахчевые, фрукты, молочные продукты, а также ряд непродовольственных товаров. Услуги включают в себя коммунальные платежи, транспортные расходы и оплату за дополнительное образование.

В корзину вошли 58 наименований продуктов питания, семь непродовольственных товаров и семь видов услуг. Стоимость услуг составила 782 тыс. сумов ($74,3), непродовольственных товаров — 76 тыс. сумов ($7,2), продуктов — 1,3 млн сумов ($124).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в Узбекистане составила 2,67 млн сумов ($255). Медицинские работники в республике получают 1,8 млн сумов ($172), учителя — 1,98 млн сумов ($189).

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