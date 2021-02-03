Москва, , 14:43 — REGNUM В России будет расти число сторонников четырехдневной рабочей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил зампредседателя «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

«Один из поводов задуматься о переходе к четырехдневной рабочей неделе — это стремление к всеобщей автоматизации процессов на предприятиях, — сказал он. — Я уверен, что в перспективе мы придем к сокращению рабочего времени. Правда, пока сложно точно определить, будет ли это четырехдневная рабочая неделя или, к примеру, более реальные сейчас варианты — сокращение рабочего дня и переход на удаленный режим».

Как полагает Демин, число сторонников сокращения рабочего времени точно будет расти, особенно это будет заметно в столице РФ и региональных центрах.

«В больших городах сегодня есть тенденция, когда люди перерабатывают, испытывают стресс и не находят времени для общения с близкими. Кстати, это один из факторов, способствующих росту числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, — сказал Демин. — Однако важно понимать, что не все предприятия достигли того уровня автоматизации и не везде персонал компетентен настолько, чтобы выполнять необходимый объем работы за сокращенное время».

По его мнению, в ближайшем будущем внедрять законодательно переход на короткую трудовую неделю нельзя, так как это негативным образом скажется на экономических процессах.

«Руководитель каждой отдельно взятой компании должен лично оценить потенциал своего предприятия и принять решение о сокращении рабочего времени. Разумеется, это не может быть использовано как средство манипуляции и повод для снижения заработной платы, — полагает Демин. — Если мы переходим на четырехдневную рабочую неделю волевым решением властей и спешно, то последствия могут быть самые негативные: сокращения зарплат персонала, переход в «серый» режим работы и так далее».

Демин подчеркнул, что говорить о существенном сокращении рабочего время можно будет только в случае устойчивого экономического роста, повсеместной автоматизации и повышения производительности труда по стране в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, судьба четырехдневной рабочей недели в РФ будет зависеть от того, какие условия смогут предложить работодатели, которые к такому переходу пока не готовы.

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