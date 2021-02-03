Стокгольм, , 15:04 — REGNUM Правительство Швеции намерено получить данные о доходах и расходах граждан. Согласно информации на сайте правительства, в дальнейшем эта информация будет использована, чтобы сделать Швецию экономически более «равной». Об этом сообщила газета Fria Tider.

По данным журналистов, шведские власти уже назначили специального правительственного эксперта для изучения возможностей и методики проведения статистики по каждому отдельному домохозяйству. По мнению властей, это необходимо, чтобы получить более чёткое представление «о распределении экономических ресурсов, экономической уязвимости и экономического равенства».

«Статистика расходов и доходов домохозяйств не только улучшает условия для сбалансированной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Это также предоставляет лучшие возможности для анализа рисков для финансовой стабильности», — заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Читайте развитие сюжета: Опрос показал предпочтения жителей Швеции на выборах в Риксдаг