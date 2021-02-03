Москва, , 14:33 — REGNUM Ситуация с доходами населения России наиболее благоприятна в Москве и центральном регионе. В более отдаленных ситуация с доходами сложнее. Поэтому там льготная ипотека более актуальна для граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Программа льготной ипотеки на строящееся жилье, призванная поддержать строительную и смежные с ней отрасли, а также помочь гражданам в решении их социальных вопросов, стартовала в России весной 2020 года.

Пониженная процентная ставка до 6,1% возымела огромный успех, в результате чего интерес к новостройкам возрос за полгода в несколько раз, повлияв таким образом на стремительный рост цен строящейся жилой недвижимости.

На фоне ажиотажного спроса программа с ноября 2020 года была продлена еще на полгода, до апреля 2021 года. В январе 2021 были подведены ее основные итоги, и самые высокие результаты по количеству сделок, проданных квадратных метров, прибыли застройщиков и выданных сумм кредитных средств были отмечены, в основном, в столичном и центральном регионах, то есть там, где наиболее активно ведется строительство новых комплексов и более благоприятна ситуация с доходами у населения.

Рынок недвижимости более удаленных от Москвы регионов России не имел такой возможности реализовать шансы на использование льготной ипотеки, ввиду не такого широкого спектра выбора, а также более долгого накопления первоначального взноса, который также необходим для получения любого ипотечного кредита.

Последующее продление программы льготной ипотеки возможно. Но более актуальна и необходима льготная ипотека это в регионах России, как для поддержания населения в их желании и стремлении улучшить качество своего жилья, так и дальнейшего стимулирования строительной отрасли и других сфер, причастных к возведению жилых домов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России предложил оставить льготную ипотеку в некоторых регионах.

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