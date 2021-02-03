Москва, , 14:26 — REGNUM Судьба четырехдневной рабочей недели в РФ будет зависеть от того, какие условия смогут предложить работодатели, которые к такому переходу пока не готовы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выросло количество граждан, которые поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю.

«Возможно, что так получилось вследствие пандемии, когда все встало вверх ногами, сбился налаженный годами режим работы и оказалось, что к новым условиям адаптироваться не так и сложно, — пояснил Порочкин. — Что, например, трудясь из дома, оказалось реальным выполнить свой объем работы за меньшее время, чтобы выкроить несколько часов для своих дел. Во многом все будет зависеть от того, какие условия смогут предложить работодатели. Если, выполняя тот же объем работы, сотрудник станет получать меньше, вряд ли кому это понравится. Если заработная плата сохранится, то лишний выходной день никому не помешает».

Но к такому переходу, как пояснил Порочкин, прежде всего не готовы работодатели.

«Если нормы по рабочему времени не изменятся, то четыре рабочих дня в месяц будут пропадать, и из-за этого упадет производительность. Либо для ее поддержания придется нанимать дополнительный персонал, что приведет к росту фонда оплаты труда», — сказал омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в РФ первый день рабочей недели будет начинаться не с утра, с обеда, то это будет иметь очень хорошие последствия.

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