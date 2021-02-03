Москва, , 14:18 — REGNUM Оптимистичный прогноз агентства Bloomberg по восстановлению российской экономики в 2021 году находит объяснение на основе данных статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Согласно оценкам Росстата, экономика России из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений в условиях падения мирового спроса на нефть сократилась в 2020 году на 3,1%. При этом цифра стала намного меньше прогнозов, которые давали как Правительство России, так и специалисты Всемирного банка. Последние прогнозировали спад экономики России на 6%.

Экономика стран Евросоюза, по данным Европейского статистического управления, по итогам 2020 года обвалилась на 6,8%. На таком фоне снижение темпов падения экономики России выглядит не таким катастрофическим.

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что «восстановительный рост экономики РФ в 2021 году может начаться весной и пойти довольно быстро». Международный валютный фонд полагает, что в текущем году объем ВВП России увеличится на 3%. Что касается восстановления экономики Еврозоны, то экономисты Европейского ЦБ оценивают ее рост на уровне 4,4%.

Таким результатам есть логичное объяснение. Несмотря на то, что большинство регионов России завершили 2020 год с дефицитом бюджета, поддержка финансирования их бюджетов из центра выросла и составила порядка 3,7 трлн рублей. Это и стало определяющим фактором, препятствующим снижению темпов развития экономики России.

Россия также отказалась вводить повторные массовые локдауны во вторую волну коронавируса, ограничившись введением локальных ограничений и точечных запретов на деловую активность в регионах. В 2020 году большая часть международных резервов Банка России состояла из золотых слитков в отличие от резервов в американской валюте.

В частности, в июне 2020 года золотые резервы составляли $583 млрд, то есть 23% от общей доли резервов страны, а американские банкноты лишь 2%. Это сделало Россию практически независимой от резкого падения мировых финансовых потоков и обеспечило ее уверенное маневрирование в международных расчетах, несмотря на постоянные санкции.

Указанные обстоятельства, а также начало массовой вакцинации от коронавируса и контроль за его распространением в России, объясняют опубликованный оптимистичный прогноз агентства Bloomberg по восстановлению российской экономики в 2021 году», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению обозревателей издания Bloomberg, российская экономика пережила меньший спад, чем большинство крупнейших экономик мира в пандемию коронавируса.

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