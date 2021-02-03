Москва, , 14:17 — REGNUM Ситуация с бедностью в России может обостриться в 2021 году после отмены введённых годом ранее мер поддержки населения. Об этом в ходе круглого стола на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан» заявила директор департамента Счётной палаты РФ Ольга Самарина.

«Те меры, которые в 2020 году были введены, особенно в части поддержки безработных граждан, они прекращают свое действие с 2021 года. Соответственно, проблема бедности может ещё больше обостриться», — сказала Самарина.

При этом, по её словам, введённый правительством РФ пакет мер поддержки не позволил даже стабилизировать уровень бедности в России.

Самарина рассказала, что за девять месяцев 2020 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.

Она выразила сожаление в связи с отсутствием единого комплекса мер по снижению бедности.