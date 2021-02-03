Москва, , 14:11 — REGNUM Оставить данную дополнительную льготу — льготные условия для приобретения квартиры в ипотеку под 6,5%, безусловно, необходимо даже с предлагаемыми ограничениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Эта кредитная программа была принята правительством РФ как одна из мер поддержки строительной отрасли, которая в числе прочих пострадала из-за коронавируса.

В целях поддержки строительной отрасли в связи с применением ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции до 01.07.2021 (включительно) граждане РФ могут получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 6,5% на весь срок кредитования, заключенный с юридическими лицами, жилых помещений, находящихся на этапе строительства, а также на покупку у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах и домах блокированной застройки.

Размер первоначального взноса при этом должен составлять не менее 15%. Размер кредита (займа) не должен был превышать 12 млн руб. для жилых помещений, расположенных в г. г. Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и 6 млн руб. — для жилых помещений, расположенных в остальных субъектах РФ.

Постановление, утверждаемое данное правило, принималось в апреле 2020 года, в период распространения короновирусной инфекции, то в последующем, при отмене ограничительных мер, оно также может быть отменено или изменено.

Оставляя его только в тех регионах России, где ситуация на рынке жилья более сложная, возможно, оправдана и логична. Это позволит поддержать застройщиков, повысить рождаемость, стимулировать людей переезжать в собственное жилье, возможно, и в регионы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% не нужно продлевать во всех российских регионах.

Читайте также: В ЦБ РФ предложили оставить льготную ипотеку в некоторых регионах