Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Согласно пессимистическому прогнозу, рост ВВП Грузии в 2021 году составит только 1%. Такое заявление 3 февраля сделал глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе во время прямого эфира на своей странице в соцсети в Facebook.

«Если произойдет дальнейшее ухудшение ситуации в мире и в Грузии, если вообще не произойдет восстановление туризма, по текущим оценкам, экономический рост в 2021 году составит около 1%», — сказал Гвенетадзе.

При более благоприятном развитии событий, как сообщил глава Нацбанка, рост экономики Грузии может в течение текущего года составить 4%.

Напомним, по предварительным данным, падение ВВП Грузии по итогам 2020 года составило 6,1%. Гвенетадзе спрогнозировал, что этот показатель не превысит заложенные в госбюджете 5%.

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