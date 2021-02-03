Йошкар-Ола, , 14:06 — REGNUM Из резервного фонда правительства Марий Эл будет выделено 20 млн рублей на профилактику COVID-19. Соответствующее распоряжение отдал глава республики Александр Евстифеев.

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Также средства направят на предупреждение распространения коронавируса и ликвидацию последствий пандемии. В число профилактических мероприятий вошла закупка средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на закупку оборудования для транспортировки и хранения вакцин от коронавируса в республике выделено 6,9 млн рублей. На эти средства планируется закупить закупить 43 фармхолодильника, 18 морозильных камер и 44 термоконтейнера. Для перевозки препарата будет закуплено два рефрижератора на базе автомобилей «Газель».

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