Ташкент, , 14:04 — REGNUM По итогам 2020 года Узбекистан импортировал 131 электромобиль общей стоимостью $2,9 млн. Об этом сообщили в телеграм-канале государственного комитета по статистике.

В 2018 году в республику импортировано 13 электромобилей, в 2019 году — 39. Таким образом, за два года импорт увеличился в десять раз, а за год — в 3,4 раза.

В 2020 году из Китая завезено 92 электромобиля, из Кореи — 13, Грузии — семь, США — семь, Германии — пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в службу такси Ташкента поступило 500 электромобилей. Стоимость автомобилей составляет $23−25 тыс.

Читайте также: 500 китайских электромобилей поступят в службу такси Ташкента