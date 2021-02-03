Москва, , 14:04 — REGNUM Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в России в настоящее время активно обсуждается, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, заявившей, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Песков уточнил, что эта позиция Центробанка известна. У ЦБ есть мнение и опасение в связи с тем, что, как считают специалисты, льготная ипотека приводит к росту «пузыря».

"Существуют и иные точки зрения. Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год около 1 млн 700 тыс. российских семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, что на 400 тыс. больше, чем годом ранее, указал президент.

По словам президента России Владимира Путина, льготная ипотека по ставке 6,5% сыграла значительную роль в развитии ипотечного кредитования в целом.

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