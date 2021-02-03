Берлин, , 14:46 — REGNUM Газ на германском и европейском рынке будет стоить дешевле, если газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию. Так ответило министерство экономики ФРГ на соответствующий запрос фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге, выдержки из ответа приводит 3 февраля редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В минэкономики ФРГ отметили, что газ выгоднее поставлять от источника к конечному потребителю по дну моря, чем передавать его по суше по уже работающим трубопроводам. Путь доставки газа в Германию по морскому трубопроводу примерно на 2 км короче, чем транзит через Украину

Кроме того, новый трубопровод «соответствует современным техническим требованиям», он обеспечит не только диверсификацию поставок в ФРГ, но и обеспечит природным газом европейские страны. Более выгодная транспортировка газа положительно скажется на его цене, считают в германском правительстве.

Сопредседатель фракции ЛП Дитмар Барч заявил RND, что «Северный поток — 2» снизит цену на газ и покроет необходимые потребности. Правительство страны, считает он, должно поддержать проект и намерение властей земли Мекленбург — Передняя Померания довести строительство газопровода до конца.

Барч подчеркнул также, что энергоснабжение Германии определяет не Конгресс США, и канцлер Ангела Меркель ясно дала это понять новому президенту США Джо Байдену.

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