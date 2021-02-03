Москва, , 14:02 — REGNUM За последний три-четыре месяца численность отказов российских банков по выдаче ипотечных кредитов практически удвоилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Уже к концу 2020 года только одному из трех заемщиков банки согласовывали выдачу кредитов на жилье на более-менее льготных и привлекательных условиях. С высокой вероятностью банки увидели дисбаланс на рынке жилья и динамики доходов населения.

Касательно цен на жилье можно было бы и провести более жесткое регулирование и надзор в этом секторе. За прошлый не самый успешный год в российской экономике цены на новостройки просто взлетели, в среднем на 10%-25% в зависимости от класса жилья.

По сути бенефициаром льготной ипотеки оказались застройщики, а не кошельки граждан. Вот об этом нужно говорить отрыто, в применять корректирующие инструменты в регулировании цен, защите интересов многодетных семей с доходами ниже среднего.

У нас получается сегодня удивительная картина: банки не хотят рисковать, на фоне ключевой ставки в размере 4,25% они видят много рисков в кредитовании под 6,5% годовых, зато при ставке кредита выше 11% с сохранением потрясающей маржинальности бизнеса кредиты на жилье будут раздавать направо и налево.

Да капитализация крупных российских девелоперов за последние пять месяцев подросли почти на 45%-50%. Как всегда, не всем категориям людей повезло», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила лава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

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