Москва, , 14:03 — REGNUM Обеспечение конфиденциальности инвесторов позволит увеличить объем финансовых вложений в Крым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля рассказал экономист Василий Колташов.

«Особый правовой режим для инвесторов в Крыму в принципе является хорошим механизмом. И если к нему добавится еще и защита от санкций для компаний, работающих на полуострове, когда капитал можно будет переупаковать через специальный проект и таким образом инвестировать в Крым, как бы и не инвестируя в Крым для западных наблюдателей, это тоже правильно и перспективное решение», — заявил Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство экономического развития России подготовило законопроект по созданию в Крыму особого правового режима. В рамках него на территории полуострова планируется сформировать «особые административные районы» (ОАР), резиденты которых смогут работать конфиденциально, без необходимости публикации сведений о своей деятельности.

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