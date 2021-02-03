Москва, , 13:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге в конце 2020 года были введены неоправданно жесткие ограничения, касающиеся сферы услуг, в том время как в Москве со вспышкой коронавирусной инфекции боролись в более щадящем для бизнеса режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил руководитель Московского регионального отделения Партии Роста, председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал новость о росте РФ индекса деловой активности в сфере услуг.

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«Индекс деловой активности сферы услуг самый чувствительный и поэтому волатильный, — сказал Пурим. — Наиболее сфера услуг сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге. Мы помним, что в Санкт-Петербурге в конце прошлого года были введены неоправданно жесткие ограничения именно в этой сфере. В Москве боролись со вспышкой коронавирусной инфекции в более щадящем для бизнеса режиме, но ограничения тоже были. Поэтому, когда в январе в столицах были сняты ограничения по посещаемости ресторанов, салонов красоты, люди стали активно пользоваться привычными услугами».

Также, как отметил Пурим, сыграли свою роль ограничения, связанные с закрытием границ многих стран.

«Поэтому наши сограждане тратили сэкономленные от поездок деньги на развлечения и услуги, которыми пользовались с удовольствием, в частности поездили по стране, — сказал Пурим. — Я очень надеюсь, что уроки, которые мы извлекли из ситуации с беспощадным коронавирусом, будут использованы с умом и бизнес трансформирует их в новые возможности. А граждане научатся получать удовольствие от меньшего количества поездок в другие страны, откроют для себя прекрасные туристические маршруты внутри РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года рухнул с 37,1 пункта до 12,2.

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