Москва, , 13:52 — REGNUM В условиях недостаточности инвестиций в Крыму совершенно понятно желание государства найти способы их увеличения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

«Введение режима анонимности для инвесторов является довольно ожидаемым шагом в данном направлении. Действительно, в настоящее время риски для инвестирующих в Крым могут быть довольно высокими.

Ведь под удар ставится не только их деятельность на данном полуострове, но и в остальной части России.

Как известно, рассматривая возможность инвестиций, потенциальные инвесторы смотрят на их ожидаемую доходность и риск. Введение анонимности для инвесторов предполагает снижение риска.

Но всегда ли это так? Здесь нельзя недооценивать риск коррупционной составляющей при анонимизации инвесторов. Речь идет о возможной нелегальной продаже баз данных.

Любая достаточно крупномасштабная утечка данных нанесет очень сильный удар по доверию к данному механизму среди потенциальных инвесторов.

Кроме того, данный механизм может породить непрозрачность и низкую подотчетность в выделении льгот компаниям. И как с этим быть, пока недостаточно понятно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России предложило ввести особый правовой режим в действующей в Крыму свободной экономической зоне (СЭЗ).

Читайте также: Тайные деньги. Для Крыма разработали особый правовой режим