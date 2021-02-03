Москва, , 13:49 — REGNUM В Кремле ознакомились с мнением Центрального банка РФ относительно необходимости сворачивания масштабной программы льготной ипотеки, действующей с весны 2020 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, эта позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря», — сказал Песков.

При этом он рассказал и об иных точках зрения на данную ситуацию: «Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве».

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