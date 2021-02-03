Москва, , 13:48 — REGNUM Российская экономика в 2020 году, скорее всего, откатилась назад примерно на 4,5−5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил предприниматель, экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым объём ВВП России за 2020 год сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

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"Я не верю в адекватность оценки Росстатом глубины падения ВВП России. Думаю, что в реальности мы откатились на 4,5−5%. Причём, как никогда прежде, это «средняя температура по больнице», — сказал Любич. — Те, по кому прошёлся каток ограничений, упали на десятки процентов. Это предопределит длительное восстановление. Потому что у конкретных людей, от которых зависит рост, накопились долги, имеются структурные ограничения для роста. Я ожидаю, что в 2021 году рост экономики России будет в пределах 2−2,2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, индекс физического объёма ВВП относительно 2019 года составил 96,9%.

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