Сеул, , 13:50 — REGNUM Самыми продаваемыми моделями авто иностранных марок в Южной Корее в январе 2021 года стали Mercedes-Benz E 250, Mercedes-Benz E 350 4MATIC и BMW 520. Об этом говорится в отчете Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьюторов (KAIDA).

Отмечается, что в январе 2021 года продажи импортных автомобилей в Южной Корее выросли на 27%. По данным ассоциации, количество новых зарегистрированных иностранных автомобилей выросло до 22 321 единицы в прошлом месяце с 17 640 годом ранее.

В январе немецкие бренды Audi-Volkswagen Korea, BMW Group Korea и Mercedes-Benz Korea продали на южнокорейском авторынке в общей сложности 15 854 автомобиля, что на 47% больше, чем в предыдущем году, когда было продано 10 815 таких машин.

Напомним, в декабре 2020 года на долю импортных брендов приходилось 22% корейского рынка легковых автомобилей.

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