Набережные Челны, Татария, , 13:49 — REGNUM В Набережных Челнах завершается монтаж второй линии по производству респираторов на заводе запасных частей и компонентов «КамАЗ». Постащик новой автоматической линии — китайская компания, сообщает пресс-служба автогиганта.

Первую линию установили на территории энергоремонтного цеха в середине мая 2020 года, а запуск в эксплуатацию совершили в июле. Тогда удалось достичь производительности в 15 тыс. штук в сутки (250 тыс. шт./месяц). Руководство компании поручило выйти на объем в 450−500 тыс. штук в месяц. Поэтому и приняли решение о закупке второй автоматической линии.

Новое оборудование разместится рядом с первой линией на площади в 80 кв. метров. Для упаковки респираторов подготовлена отдельная комната площадью 20 кв. метров.

На первой линии трудятся 20 человек в две смены. С февраля обе линии выйдут на круглосуточный режим работы. Основными потребителями выпускаемой продукции стали республиканские и городские медучреждения.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2020 года производство защитных масок и противоэпидемиологических костюмов для медиков запустило ПАО «КАМАЗ». Предприятие их бесплатно передавало медикам.

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