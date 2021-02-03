Киев, , 14:14 — REGNUM Суд в Великобритании обязал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также ряд других компаний, заплатить 1 млн фунтов стерлингов или свыше $1,3 млн «Приватбанку». Об этом сообщила 3 февраля пресс-служба украинского банка.

В пресс-службе отметили, что британский суд удовлетворил ходатайство «Приватбанка» о возмещении издержек и обязал бизнесменов заплатить деньги до 15 марта 2021 года.

Общая сумма, выплаченная банку Коломойским и Боголюбовым, составит более 12 млн фунтов стерлингов или свыше $16.

Напомним, ранее «Приватбанк» добился международного ареста активов своих бывших владельцев на сумму более $2,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный «Приватбанк» был признан самым прибыльным банком Украины в 2020 году.

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