Токио, , 13:32 — REGNUM По итогам 2020 года Toyota Corolla становится третий год подряд самым продаваемым автомобилем на мировом авторынке. Об этом этом говорится в исследовании Focus2move.

Так, в прошлом году дилеры японской марки по всему миру продали 1,134 млн экземпляров Toyota Corolla. На втором месте в рейтинге самых продаваемых в мире автомобилей оказалась еще одна модель Toyota — кроссовер RAV4 (971 516 ед.). Замыкает тройку лидеров Honda CR-V (705 651 ед.).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Honda Civic (697 945 ед.) и Volkswagen Tiguan (607 121 ед.).

Напомним, японская компания Toyota стала в 2020 году мировым лидером по продажам машин в мире, реализовав 9,53 млн авто.

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