Уфа, , 13:25 — REGNUM Около 20 млрд рублей инвестиций планирует привлечь в Башкирию корпорация развития республики в 2021 году. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, в текущем году корпорация развития республики намерена привлечь в регион порядка 20 млрд рублей для реализации 40 инвестиционных проектов.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил в течение месяца подготовить стратегию развития технопарков и индустриальных парков Башкирии и представить её на «Инвестчасе».

"Необходимо усилить информационную работу по привлечению потенциальных инвесторов. Должен быть удобный сайт, регулярные брифинги, в том числе на площадках полпредства Башкортостана в Москве и наших представительств за рубежом — в Австрии и Турции. Изучайте успешный опыт других регионов», — заявил он.

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