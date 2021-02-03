Сеул, , 13:24 — REGNUM В январе 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 22 321 импортный легковой автомобиль, что на 26,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

По сравнению с декабрем прошлого года данный показатель в стране, напротив, сократился на 29%.

Известно, что больше всего в стране было продано автомобилей марки Mercedes-Benz (5918 ед.). На втором месте по количеству проданных автомобилей расположилась BMW (5717 ед.). За ней следуют Audi (2302 ед.), Volkswagen (1236 ед.), Volvo (1198 ед.), Chevrolet (1195 ед.), Mini (712 ед.), Porsche (681 ед.), Jeep (668 ед.).

Самыми продаваемыми моделями стали: Mercedes-Benz E 250, Mercedes-Benz E 350 4MATIC и BMW 520.