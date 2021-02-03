Москва, , 13:04 — REGNUM Котировки нефти марки Brent покинули плотно державший их с середины января коридор с границами от $55 до $56.50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«С 1 по 3 февраля цена подросла уже до отметки в $58,09. Последний раз так высоко нефть находилась год назад, в феврале 2020 года, то есть буквально на старте вирусного кризиса и ещё до начала серьёзного обвала, который тогда случился только к марту, и во многом «благодаря» разногласиям в ОПЕК+.

Но если прошлой весной страны-экспортёры развалили соглашение, так и не придя к каким-либо квотам на добычу, то с начала 2021 года ценам больше всего помогает держаться на плаву именно чёткое соблюдение договорённостей большинством участников картеля.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) 3 февраля в 16:00 по мск начнёт обсуждение, в ходе которого министры выявят текущее состояние рынка, проверят исполнение сделки и в случае необходимости могут выработать рекомендации с корректировками по квотам.

Но, похоже, всё в порядке: накануне технический комитет сигнализировал, что сделка ОПЕК+ была исполнена суммарно всеми странами в декабре на 99%. Правда, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК — на 93%.

Отчасти спокойствие и крепость нефтяного рынка связана и с заявлениями представителей Саудовской Аравии ещё в середине января о дополнительном добровольном сокращении этой страной добычи на 1 млн баррелей в сутки, и это тоже важный долгоиграющий фактор в общем раскладе.

Ещё один долгосрочный мотив для нефтяного рынка — сигналы от компании Chevron о постановке на паузу прежних планов наращивания добычи в ключевом для сланцевой революции Пермском бассейне.

Очевидный мотив здесь — недостаточная рентабельность инвестиций, с учётом отсутствия какой-либо поддержки отрасли со стороны новой администрации США. Из краткосрочных факторов также — опубликованный отчёт Американского института нефти (API), показавший снижение на 4,26 млн баррелей по их оценкам запасов на неделе, завершившейся 29 января, причём после падения на 5,27 млн баррелей неделей раньше.

3 февраля в 18:30 по мск опубликует свой официальный еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов и министерство энергетики США, и эти данные помогут определить ценам направление ближайшего хода под конец дня», — пояснил эксперт.

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