Тюмень, , 13:01 — REGNUM Демонтаж здания Тюменского госуниверситета на улице Республики, 9 жизненно необходим. На его месте построят новый пятиэтажный учебно-лабораторный корпус, сообщили газете «Тюменская область сегодня» в пресс-службе вуза.

Планируемые сроки начала и завершения строительства нового корпуса — 2021−2023 годы. На демонтаж нынешнего здания и строительство нового будут выделены 4,2 млрд рублей, в том числе и бюджетная субсидия 2,4 млрд рублей.

В вузе отмечают, то в существующем здании уже стали трескаться стены и постоянные проблемы с инженерными коммуникациями. В новом учебно-лабораторном корпусе на площади свыше 33 тыс. кв. м будут располагаться аудитории с мультимедийным оборудованием, компьютерные и лингафонные кабинеты, столовая, кафе, подземный паркинг. Само здание не повредит общему архитектурному ансамблю старой Тюмени.

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