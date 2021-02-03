Новосибирск, , 12:56 — REGNUM В Новосибирской области в текущем году планируется увеличить посевные площади зерновых культур, рапса и льна масличного. По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, по предварительной информации от районов, общая посевная площадь в 2021 году должна превысить 2 млн 311 тыс. га. Прирост ожидается на 45 тыс. га.

«Продолжается процесс диверсификации отрасли растениеводства, и нашими предприятиями планируется дальнейшее расширение площадей технических культур до 192 тыс. га. Увеличение посевных площадей рапса запланировано до 90 тыс. га, льна масличного — до 70 тыс. га, — уточнил министр. — Однако это предварительные планы, и они будут уточняться».

Сводный рабочий план на проведение комплекса весенне-полевых работ будет сформирован к 20 февраля.