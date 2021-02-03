Москва, , 12:54 — REGNUM Российская валюта 3 февраля падает с открытия торгов, в моменте уходя выше отметки 76,00 за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Выглядит это довольно странно, учитывая очень позитивные настроения на глобальных рынках, где нефть держится на 11-месячных максимумах, стремясь уйти выше $58,00 за баррель Brent, а европейские фондовые индексы растут более чем на 0,6−0,8%.

Странная слабость российской валюты становится объяснимой, если окунуться в российскую внутриполитическую повестку, где вновь выросли санкционные риски.

Угрозы санкций звучат со стороны США, где в Конгресс уже был внесен законопроект о новых антироссийских санкциях.

Не исключено, что в какой-то момент позитив на глобальных рынках начнет угасать, и тогда санкционные риски проявятся в полной мере.

По крайней мере, именно о таком сценарии развития событий говорит техническая картина, где важные уровни поддержки рубля 75,50−75,70 за американский доллар пробиты.

Ближайшее сопротивление находится в районе 76,70−77,00, куда, видимо, и держит курс российская валюта», — считает эксперт.

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