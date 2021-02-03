Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону продают дом. Стоимость объекта недвижимости составляет 130 млн рублей. Площадь апартаментов составляет 2 тыс. кв. метров, сообщается на популярном сайте объявлений.

Двухэтажное элитное частнoe дoмoвлaдeние расположено на улице Мичуринская и имеет выход на две улицы. На пeрвом этажe рaзмeщены паpадный xолл, гocтинaя, куxня-cтолoвaя, ваннaя кoмнaта, на втором этаже — четыре спальни, каждая из которых имеет гардеробную и ванную комнаты. Имеются полноценныe мaнcаpды и цокoльные уpoвни.

В доме создана отдельная зона отдыха и SРА, есть и помещения для персонала с отдельным входом. Объект оснащён системой безопасности и охраной. Площадь земельного участка — 14 соток. Перед домом оборудована вместительное парковочное пространство.

Это самый дорогостоящий объект недвижимости в Ростовской области. На втором месте по стоимости — двухэтажный дом площадью 470 кв. метров, расположенный на участке в 12 соток в посёлке Верхнетемерницкий. Его стоимость — 110 млн рублей.