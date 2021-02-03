Ашхабад, , 12:50 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство развитие топливно-энергетического комплекса страны по итогам 2020 года, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава государства провел 2 февраля совещание с руководителями профильных министерств и ведомств. Президент объявил строгие выговоры главе «Туркменгаза» Батыру Аманову, главе «Туркменнефти» Гуйчгелди Байгелдиеву, главе «Туркменгеологии» Мердану Розыеву, а также директору Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) Доврану Чишиеву и заместителю премьер-министра Мыратгелди Мередову.

Кроме того, Бердымухамедов выразил недовольство ректором Международного университета нефти и газа Шахымом Абдрахмановым. Президент считает, что университет не справляется с обеспечением отрасли квалифицированными кадрами.