Москва, , 12:46 — REGNUM Программа льготной ипотеки никогда не имела в РФ социальной направленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки.

«Надо сказать, что льготная ипотека никогда не имела социальной направленности. Идея заключалось в том, чтобы с помощью этой ипотеки поддержать строительный комплекс и банковскую систему, — сказал Делягин. — Это как материнский капитал — вроде бы заботимся о детях, а на самом деле поддерживаем банковскую систему бюджетными средствами. Что касается льготной ипотеки, то она привела к скачку цен на недвижимость в условиях, когда других предпосылок для этого не было. Спрос вырос, и строительные монополисты завысили цены. Если не ограничивать произвол монополий, то льготная ипотека бессмысленна и надо ее сворачивать. А произвол монополий надо ограничивать! Проверять структуру цен и снижать стоимость недвижимости».

Но как пояснил Делягин, во-первых, это вне рамок компетенции Банка России, а во-вторых, в РФ в этом никто не заинтересован.

«Именно потому, что это имеет социальную направленность. А у нас господин Греф еще в «нулевом» году сказал, что необходимо отказаться от самой идеи социального государства, — сказал Делягин. — Поскольку либеральный клан хочет раскачивать ситуацию, то от льготной ипотеки могут отказаться и до выборов — где-нибудь летом. Чтобы средний класс, взявший ипотеку, ощутил всю прелесть ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против отмены программы льготной ипотеки выступил экономист Андрей Колганов.

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