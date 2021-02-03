Москва, , 12:44 — REGNUM Если в РФ первый день рабочей недели будет начинаться не с утра, с обеда, то это будет иметь очень хорошие последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выросло количество сторонников четырехдневной рабочей недели.

«На мой взгляд, лучшее решение — это сделать начало рабочей недели в понедельник с обеда. Давно уже ученые выяснили, что утро первого рабочего дня — это стресс для организма, который увеличивает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, — сказал Пальченко. — Кроме того, производительность первой половины дня в понедельник чрезвычайно низкая. Поэтому начало рабочей недели с обеда в понедельник будет иметь позитивные последствия. Меньше вреда здоровью, а воскресенье станет более полноценным выходным днём, при этом производительность труда не снизится».

Как полагает бизнесмен, за полдня в понедельник и во вторник работник отработает не хуже, чем если бы пришёл на работу в понедельник с самого утра.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что значительная часть граждан РФ пока еще не готова поступиться возможностью работать больше и, как следствие, больше зарабатывать.

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