Москва, 3 февраля 2021, 12:26 — REGNUM Ипотечный рынок в России было необходимо охлаждать. В связи с высокими темпами роста и рисками перегрева Центробанк РФ отреагировал гибко, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
ИА REGNUM сообщало, программу льготной ипотеки под 6,5% не нужно продлевать во всех российских регионах, её нужно оставить там, где ситуация на рынке жилья более сложная, считает глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
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