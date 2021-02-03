Москва, , 12:26 — REGNUM Ипотечный рынок в России было необходимо охлаждать. В связи с высокими темпами роста и рисками перегрева Центробанк РФ отреагировал гибко, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Прогнозировалась полная отмена льготной ипотеки, но ЦБ решил продолжать программу в тех регионах России, где спекулятивная составляющая не доминировала.

В нынешних условиях поддержка рынка справедлива, но в ряде регионов, таких как Москва, Московская область и т. д., игроки рынка не сильно пострадают от отмены программы.

А вот в регионах, где низкое ценовое давление, нужно еще поддерживать льготную ипотеку. Это правильный подход, чтобы не нарушить баланс рынка.

Не исключено, что ЦБ примет еще ряд решений, которые будут таргетированно поддерживать ряд российских регионов, рынок и его участников», — считает эксперт.

ИА REGNUM сообщало, программу льготной ипотеки под 6,5% не нужно продлевать во всех российских регионах, её нужно оставить там, где ситуация на рынке жилья более сложная, считает глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

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