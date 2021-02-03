Оренбург, , 12:14 — REGNUM В 2020 году банки выдали жителям Оренбуржья почти 27 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 49,8 млрд рублей. Количество ИЖК выросло за год почти на треть, объем — на 43%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центробанка России.

В декабре 2020 года оформлена рекордная сумма — 6,6 млрд рублей, что на 67% превышает объем декабря 2019 года. Каждый пятый ипотечный кредит оформлен под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Общий объём таких кредитов составил 11,8 млрд рублей, рост — 45%.

Управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк отметил, что росту рынка жилищного кредитования способствовали несколько факторов, в том числе реализация государственных программ льготной ипотеки и низкие процентные ставки. В частности, средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в 2020 году составила 7,7%, в 2019 году — 9,9%. По кредитам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве ставка была еще ниже: в 2020 году — 6,3%, годом ранее — 9,3%.