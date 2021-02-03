Мадрид, , 12:09 — REGNUM Продажи электромобилей в Испании сократились в январе на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

В прошлом месяце в Испании было продано 617 электрифицированных автомобилей. Продажи подключаемых гибридных автомобилей достигли 1440 единиц, что на 1,9% меньше в годовом сравнении.

Реализация гибридов без подключаемого модуля составила 9 293 единицы (— 21,8%). Продажи «газовых» автомобилей в стране упали на 13,5%, до 1228 единиц.

В целом продажи электрифицированных и газовых автомобилей сократились в январе 2021 года в Испании на 24,2%, до 12 578 единиц.

Напомним, в 2020 было в Испании было продано 851 211 автомобилей — на 32,3% меньше, чем в 2019 году.

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