Москва, , 12:06 — REGNUM Значительная часть граждан РФ пока еще не готова поступиться возможностью работать больше и, как следствие, больше зарабатывать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Предприниматели также не готовы к тому, чтобы ресурсы рабочего времени, которым они располагают, сократились, — сказал Колганов. — Не думаю, что и государство сейчас будет предпринимать что-то в этом отношении. Пока нет факторов, которые бы подталкивали государство поддерживать четырехдневную рабочую неделю».

При этом экономист пояснил, что если РФ перейдет на четырехдневную рабочую неделю, то изменится очень многое.

«Во-первых, увеличится спрос на услуги, связанные с использованием свободного времени, — сказал Колганов. — Вырастет спрос на различные досуговые услуги, на услуги связанные с развитием, например на те или иные курсы. Во-вторых, вырастет спрос на туристические услуги краткосрочного характера. Кроме того, это повлечет довольно серьезную перестройку режимов рабочего времени. Потому что для того, чтобы сохранить существующую производительность труда при переходе с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю, нужна будет довольно серьезная работа по части изменений в организации труда, с тем чтобы повысить его эффективность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, как в РФ меняется отношение к четырехдневной рабочей неделе.

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