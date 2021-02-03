Душанбе, , 12:02 — REGNUM Таджикистану потребуется $128 млн на строительство участка железной дороги в рамках совместного проекта с Туркменией и Афганистаном. Об этом заявил таджикистанский министр транспорта Азим Иброхим, сообщает издание «Авеста».

По его словам, правительственная комиссия уже утвердила проект строительства таджикистанского участка железной дороги, и в настоящее время ведутся переговоры с финансовыми организациями.

Иброхим отметил, что железная дорога пролегает через районы Дж. Балхи и Пяндж и соединяется с афганским участком в Кундузе.

Напомним, меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан — Афганистан — Туркмения был подписан в 2013 году. Азиатский банк развития (АБР) предоставил грант в размере $9 млн на создание технико-экономического обоснования.

Позднее АБР приостановил финансирование проекта из-за обострения ситуации в Афганистане.