Москва, , 12:02 — REGNUM Настроения многих граждан РФ изменились, и теперь они считают, что лучше уж четырехдневная рабочая неделя, чем вообще никакой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выросло число тех, кто поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю.

«Это связано с изменением настроений граждан. Выросло число тех, кто полагает, что лучше уже четырехдневная рабочая неделя, чем вообще никакой. В условиях, когда сократилась занятость и выросла безработица, люди стали смотреть на ситуацию иначе. Раньше они думали, что переход на четырехдневную рабочую неделю вызовет пропорциональное сокращение заработка. Поэтому они выступали против. Теперь люди рассуждают по-другому: даже если четырехдневная рабочая неделя даст меньший заработок, она даст хоть какой-то заработок», — сказал Колганов.

Однако, как полагает Колганов, в ближайшее время едва ли будет иметь место стабильный рост численности тех, кто выступает в поддержку идеи о четырехдневной рабочей неделе.

«Но в долгосрочной перспективе количество сторонников четырехдневной рабочей недели будет расти, — сказал Колганов. — Потому что возрастает ценность свободного времени. Это такая долгосрочная тенденция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если в октябре 2020 года в РФ за четырехдневную рабочую неделю высказывались 40% опрошенных, то в феврале 2021 года — 48%.

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