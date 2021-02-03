Москва, , 12:02 — REGNUM Растянувшийся на более чем два года многомиллиардный спор Министерства обороны России и «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) перевели в закрытый от общественности режим. Следующее заседание арбитража Москвы, назначенное на 4 февраля 2021 года, пройдёт в закрытом режиме, передаёт ИА REGNUM.

Общая сумма, которую первоначально заявляло министерство, составляла 5 352 965 996,66 рубля. Претензии фигурируют как неустойка по одному из государственных контрактов, заключённых почти восемь лет назад.

«В судебном заседании ответчиком заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в закрытом судебном заседании», — отмечается в определении суда, в котором также упоминается коммерческая тайна.

При этом истец возражал против удовлетворения ходатайства, но судье доводы ответчика показались весомее, и процесс был закрыт.

Третьими лицами в споре участвуют десять авиапредприятий из разных регионов.