Москва, 3 февраля 2021, 12:02 — REGNUM Растянувшийся на более чем два года многомиллиардный спор Министерства обороны России и «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) перевели в закрытый от общественности режим. Следующее заседание арбитража Москвы, назначенное на 4 февраля 2021 года, пройдёт в закрытом режиме, передаёт ИА REGNUM.
Общая сумма, которую первоначально заявляло министерство, составляла 5 352 965 996,66 рубля. Претензии фигурируют как неустойка по одному из государственных контрактов, заключённых почти восемь лет назад.
При этом истец возражал против удовлетворения ходатайства, но судье доводы ответчика показались весомее, и процесс был закрыт.
Третьими лицами в споре участвуют десять авиапредприятий из разных регионов.
Напомним, данный иск был подан ещё в ноябре 2018 года. Слушания по спору неоднократно откладывались. В августе 2019 года Минобороны РФ частично отказалось от претензий — на сумму 1 696 696 008,31 рубля «за период