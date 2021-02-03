Москва, 3 февраля 2021, 12:02 — REGNUM Растянувшийся на более чем два года многомиллиардный спор Министерства обороны России и «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) перевели в закрытый от общественности режим. Следующее заседание арбитража Москвы, назначенное на 4 февраля 2021 года, пройдёт в закрытом режиме, передаёт ИА REGNUM.

Общая сумма, которую первоначально заявляло министерство, составляла 5 352 965 996,66 рубля. Претензии фигурируют как неустойка по одному из государственных контрактов, заключённых почти восемь лет назад.

«В судебном заседании ответчиком заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в закрытом судебном заседании», — отмечается в определении суда, в котором также упоминается коммерческая тайна.

При этом истец возражал против удовлетворения ходатайства, но судье доводы ответчика показались весомее, и процесс был закрыт.

Третьими лицами в споре участвуют десять авиапредприятий из разных регионов.

Напомним, данный иск был подан ещё в ноябре 2018 года. Слушания по спору неоднократно откладывались. В августе 2019 года Минобороны РФ частично отказалось от претензий — на сумму 1 696 696 008,31 рубля «за период с 25.11.2016 года по 29.12.2017 года по п. 1.1.1.1. Спецификации ВВС на 2015−2016 годы». Соисполнителем в этой части выступало АО «Авиакор-авиационный завод».