Москва, , 11:58 — REGNUM Федеральное агентство по туризму заподозрили в нарушении закона о конкуренции. Признаки нарушения законодательства в действиях Ростуризма усмотрела Федеральная антимонопольная служба.

Как пояснили ИА REGNUM в ФАС, речь идёт о проведении конкурсного отбора на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Всего из госбюджета на 400 грантов было выделено 1,2 млрд рублей. При этом ФАС установила, что мероприятие было проведено с признаками нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора.

«Действия Ростуризма при проведении конкурса могли привести к ограничению конкуренции», — пояснила начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская.

На этом основании ФАС России приняла решение о возбуждении дела в отношении Ростуризма.