Барнаул, , 11:56 — REGNUM Генеральный консул Монголии в Кызыле Чимид Ганболд передал губернатору Алтайского края Виктору Томенко консульскую экзекватуру — документ, который удостоверяет признание консула государством пребывания. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает телеграммной-канал краевого правительства.

По итогам 2020 года Монголия вошла в число трех крупнейших импортеров алтайского продовольствия. На монгольский рынок было поставлено 63 тыс. тонн сельхозпродукции на сумму более 23 млн. долларов США. Это выше показателей 2019 года на 22%.

В год 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, птицефабрики Алтайского края отгружают свою продукцию в регионы Сибири и экспортируют в Монголию и Казахстан.

Читайте также: В Алтайском крае выросло производство яиц