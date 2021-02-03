Москва, , 11:55 — REGNUM Запад вынужден признать как эффективность российской вакцины от СOVID-19, так и устойчивость российской экономики. Сокращение экономики России в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может достигнуть 7,3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Падение составило меньше, чем во многих других крупных экономиках, так как доля сектора услуг в ВВП России меньше, чем в этих странах.

В результате Россия потеснила экономику Германии, став по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, первой в Европе и пятой в мире.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, представленному в сентябре, в 2021 году экономика России вырастет на 3,3%.

Но, скорее всего, можно предположить, что рост составит 3,5−4%, так как на фоне выхода мировой экономики из рецессии нефть будет торговаться по $60−70. То есть в 2021 году экономика России выйдет на докризисный уровень.

Ее дальнейший рост будет сдерживаться дефицитом инвестиций, вызванным санкциями, и вероятной отрицательной демографической динамикой. А также слабым ростом производительности труда.

Дефицит на рынке труда будут покрывать мигранты, а их производительность труда в целом оставляет желать лучшего», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская экономика в 2020 году продемонстрировала меньший спад, чем ожидалось ранее, передавало агентство Bloomberg со ссылкой на собственных экспертов.

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