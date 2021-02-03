Москва, , 11:50 — REGNUM В Госдуме считают, что «Газпрому» ничего не стоит отказаться от поставок газа в Дагестан.

«Конечно, это значительно легче, чем отказаться от финансирования в странах, которые ввели против нас санкции — например, немецкого футбольного клуб «Шальке» и австрийского клуба «Аустрия». Да и других крупных расходов, включая безумную годовую зарплату Миллера в 1,5 млрд рублей», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром» из-за больших убытков намерен отказаться от своего присутствия в Дагестане, пишет «Коммерсантъ». По данным СМИ, глава компании Алексей Миллер направил предложение в правительство РФ о создании в Дагестане единого оператора, который будет заниматься сбытом газа и газораспределением. По форме это может быть федеральное казенное предприятие. Предложение в настоящее время прорабатывается в Минэнерго, Минфине, Минэкономразвития, ФАС и Росимуществе.

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