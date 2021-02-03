Сеул, , 11:50 — REGNUM Южная Корея и Камбоджа достигли договорённости в вопросе заключения двустороннего соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и министр торговли Камбоджи Пан Сорасак подписали в ходе видеоконференции заявление об успешном завершении переговоров.

Напомним, что представители двух стран обсуждали создание зоны свободной торговли с июля 2020 года. В рамках документа, а также Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (RCEP) Камбоджа отменит пошлины на 93,8% всех товаров, а Южная Корея — на 95,6%.

Известно, что в прошлом году товарооборот между Южной Кореей и Камбоджей сократился на 14,3% из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, основными статьями южнокорейского экспорта в Камбоджу являются грузовые и легковые автомобили, строительное оборудование, сельскохозяйственную и морскую продукцию. В то время как из Камбоджи в Южную Корею в основном импортируется одежда и обувь.

Известно, что в ближайшее время стороны планируют провести официальную церемонию подписания документа.