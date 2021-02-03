Белгород, , 12:28 — REGNUM В топ-20 крупнейших российских производителей свинины России вошли четыре компании, мощности которых расположены на территории Белгородской области. Об этом сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе областного департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды.

Ежегодный рейтинг крупнейших российских производителей опубликовал Национальный союз свиноводов. Первое, третье, шестое и 17-е места заняли предприятия, расположенные в Белгородской области.

В 2020 году в Белгородской области произведено 922,4 тысячи тонн свинины. В целом за 2020 год в регионе произведено 17% свинины от общероссийского показателя.

Свиноводством в регионе занимаются 13 предприятий, суммарно в них насчитывается более 4,6 млн голов животных.

По данным областного правительства, регион по итогам 2020 года является лидером в России по производству мяса и входит в число 15 крупнейших регионов-производителей молока. В 2020 году объем экспорта белгородской сельхозпродукции составил 602,5 млн долларов