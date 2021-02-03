Москва, , 11:35 — REGNUM Нефть, которая с начала недели подорожала уже более чем на 3%, 2 февраля обновила однолетние максимумы в районе отметки 58 долларов за баррель, откуда впоследствии слегка откатились, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 3 февраля котировки движутся разнонаправленно, демонстрируя небольшой нисходящий уклон. Покупателями в сырьевом сегменте движет начало исполнения пересмотренных условий сделки с 1 февраля.

Также в свете улучшения эпидемиологической обстановки в Штатах трейдеры ставят на скорое завершение пандемии и переход экономики в фазу восстановления, что предвосхищает улучшение показателей роста спроса.

Локально некоторую поддержку рынку оказал свежий отчет API, отразивший сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, что в сочетании с предыдущим падением почти на 10 млн баррелей привело показатель запасов к минимальным с марта прошлого года значениям.

Сейчас игроки осторожничают в ожидании официального отчета минэнерго США, который может спровоцировать откат цен, если статистика укажет на увеличение запасов.

Также важно отметить, что в случае продолжения подъема доллара Brent не сможет игнорировать этот фактор. Кроме того, цены метят на психологический уровень $60, близость к которому может выступить в качестве катализатора фиксации прибыли, особенно учитывая признаки перекупленности.

Иными словами, после возможных новых попыток роста нефтяное ралли в скором времени должно забуксовать», — считает эксперт.

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