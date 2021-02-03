Москва, , 11:30 — REGNUM В Федеральном дорожном агентстве с 1 февраля 2021 года произошли кадровые назначения. Новые должности получили семь человек, сообщается на сайте Росавтодор

Начальником Управления регионального развития и реализации нацпроекта назначен Павел Брюхов. Начальником Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора стал Кайрат Турсунбеков. Заместителем гендиректора ФАУ «РОСДОРНИИ» стал Павел Ручьев.

Врио руководителя Росавтодора назначен Роман Новиков. Советником главы Росавтодора стал Валерий Куликов. Директором Департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ назначен Андрей Шилов, а первым заместителем министра транспорта — Андрей Костюк.

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