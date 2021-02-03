Южно-Сахалинск, , 11:22 — REGNUM На Сахалине планируют развернуть производство водорода. В островном регионе хотят создать специализированный кластер и обеспечить водородом не только регион, но и поставлять топливо за его пределы и в Японию, об этом в интервью ИА «Сахалин-Курилы» рассказал заместитель председателя правительства Сахалина Вячеслав Аленьков.

Читайте также: Миллер назвал сроки полной газификации регионов России

В «Росатоме» уже есть проект водородного производства на Сахалине.

«В нём, помимо всего прочего, предусмотрена поставка водорода для разрабатываемых Трансмашхолдингом в интересах РЖД и с участием правительства региона рельсовых автобусов на водородном топливе, которые заменят работающие на дизтопливе. Наша область станет первой в стране, где будет ходить такой подвижной состав», — пояснил Аленьков.

Водород планирует внедрить в повседневную жизнь бизнеса и домохозяйств Сахалина.

Создание водородного кластера позволит применять новые технологии в производстве, хранении, транспортировке и заправке водородом.

«Создание водородного топлива имеет все перспективы стать отдельной отраслью экономики Сахалина — как когда-то производство сжиженного природного газа», — уверен Аленьков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.